زيلينسكي يضع قائدًا جديدًا لحماية دونيتسك من القوات الروسية

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقائده الأعلى أولكسندر سيرسكي القوات في منطقة دونيتسك الشرقية التي نجت من الهجمات البرية والجوية الروسية الشرسة في الأشهر الأخيرة. وقال إن رحلته إلى منطقة دونيتسك كانت تهدف إلى تقديم القائد الجديد لقيادة القوات المشتركة، أندريه هناتوف.

وكثف جيش الكرملين جهوده لطرد القوات الأوكرانية المنهكة والمتفوقة بالسلاح والتي تسيطر على المناطق الشرقية والشمالية الشرقية.

وقال فاديم فيلاشكين، الرئيس الإقليمي لمنطقة دونيتسك، إنه خلال الـ 24 ساعة فقط، قصف الجيش الروسي 20 مستوطنة في منطقة دونيتسك، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة تسعة على الأقل.

وقال مسؤولون إنه تم إجلاء نحو 250 شخصًا من منازلهم في منطقة دونيتسك.

تغيير المنصب

وحل هناتوف محل يوري سودول، الذي شغل هذا المنصب منذ فبراير 2023.

ولم يذكر زيلينسكي سببًا لهذا التغيير، لكنه جاء بعد أن أصدر رئيس أركان لواء آزوف الذي يحظى بإعجاب واسع النطاق، بوهدان كروتيفيتش، بيانًا يوبخ فيه جنرالًا لم يذكر اسمه لأنه «قتل جنودًا أوكرانيين أكثر من أي جنرال روسي» في عام 2018. ما كان ينظر إليه على أنه إشارة إلى الإدارة غير الكفؤة للقوات.

وقالت عدة وسائل إعلام أوكرانية، نقلاً عن مصادر مجهولة في القوات المسلحة، إنه كان يشير إلى سودول. خطط الاخلاء

وناقش زيلينسكي ناقش مع المسؤولين المحليين مسألة إمدادات مياه الشرب العامة والقضايا الاجتماعية وخطط الإخلاء وإعادة بناء المنازل المحلية.

وأشار إلى أنه يريد استجابة أفضل من مسؤولي كييف المشرفين على هذه الأمور. ولم يوضح المشاكل المتصورة والمسؤولين الذين سيتحدث إليهم.

وقد زار زيلينسكي بشكل متكرر مناطق الخطوط الأمامية خلال الحرب.

أضرار جسيمة

كما شعر المدنيون بقوة الهجوم الروسي. قبل زيارة زيلينسكي، أسقطت القوات الروسية قنبلة انزلاقية قوية على مدينة سيليدوف في دونيتسك، مما تسبب في أضرار جسيمة لـ 37 منزلًا وستة مبان متعددة الطوابق والبنية التحتية الإدارية، حسبما ذكرت السلطات الإقليمية يوم الأربعاء. ولم يبلغوا عن وقوع إصابات.

روسيا: ضمت أجزاء من دونيتسك وثلاث مناطق أخرى في عام 2022 بعد وقت قصير من غزوها لأوكرانيا

يعتبر الكرملين السيطرة على دونيتسك بأكملها أولوية.

تتطلع موسكو إلى استغلال مزاياها في القوات والأسلحة قبل أن تتمكن أوكرانيا من الحصول على إمدادات غربية إضافية.