بالأسماء.. مصرع 6 أشخاص وإصابة 3 في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميني فان، على الطريق الزراعي أمام قرية المعمل بنطاق مركز كفر الدوار في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين وفاة كل من سجدة كمال صلاح، 3 سنوات، ومحمد عبد المعطي سالم، 50 عامًا، وشادية محمد صادق، 35 عامًا، وآمال عبد المعطي سالم، 62 عامًا، وسعيد عبد الغني سالم، 54 عامًا، ومحمود محمد مصطفى، 50 عامًا.

وأصيب كل من زياد كمال صلاح، 13 عامًا، وشقيقه "مازن" 7 سنوات، وحسن فوزي السيد، 55 عامًا، جرى نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام.

تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.