منها حدائق العاصمة و6 أكتوبر.. 30 صورة من شقق سكن لكل المصريين بـ 5 مدن جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في أجهزة المدن الجديدة تفاصيل تنفيذ شقق سكن لكل المصريين بمدن حدائق العاصمة، و15 مايو، و6 أكتوبر وملوي الجديدة، والمنيا الجديدة.

ويهدف مشروع سكن لكل المصريين إلى توفير المسكن الملائم والميسر لمختلف شرائح الدخل من المواطنين سواءً بالمدن الجديدة أو المحافظات، حيث تستهدف المبادرة 3 شرائح من أصحاب الدخول المختلفة من المواطنين، وهي " محور محدودي أو منخفضي الدخل، ومحور متوسطي الدخل، ومحور فوق المتوسط أو المتميز "، كما يتم التخطيط لإتاحة فرص العمل المناسبة والخدمات بالأماكن التي يتم تنفيذ الوحدات بها، بهدف الوصول إلى مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة.

وتفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، الأعمال الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا، كما تابع مشروع تنفيذ قسم شرطة حدائق العاصمة ومشروع مركز الشباب للمدينة، حيث تم توفير المعدات والآلات اللازمة لاستكمال أعمال الطرق، وتوريد الخامات اللازمة لفرد طبقة الأساس وتوزيع الإنترلوك اللازم لاستكمال الأعمال.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ استكمال شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، واستكمال أعمال ترقيم العمارات بالمناطق التى تم الانتهاء من تنفيذها وجارٍ وضع لافتات بأسماء الشوارع تيسيراً على السكان، مشدداً على تذليل أي عقبات تواجه الشركات العاملة لزيادة نسب الإنجاز وإنهاء تلك الطرق.

وعقد مسئولو جهاز مدينة 15 مايو، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إسكان النرجس ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، حيث تم التوجيه بضرورة عمل التجارب الخاصة لشبكات الصرف والمياه بالعمارات الجاهزة لأعمال التخصيص طبقا لخطة التسليم.

وفى قطاع الطرق، تم مناقشة جميع الأعمال من تنسيق الموقع العام على مستوى كافة المشروع والمطالبة بعمل ساحات انتظار سيارات بمنطقة إسكان النرجس، وفى قطاع الزراعة تم زراعة شجر ونخل مثمر بالمدخل الرئيسى لمنطقة النرجس، كما تم التنسيق على تحديد السور الشجرى المحيط بمنطقة النرجس.

وقام المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بجولة مرورية، في مشروع المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " محور الإسكان المتوسط ومحور الإسكان فوق المتوسط، بمنطقة الفاصل الصناعي والحي الخامس، لمتابعة آخر مستجدات الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ.

وتفقد المهندس وليد عبد الرحمن حجاجي، رئيس جهاز مدينتي الفشن وملوي الجديدتين، موقع عمارات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بمدينة ملوي الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات.

وقام المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، ومسئولو الجهاز، بالمرور على أعمال تنفيذ 32 عمارة بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين - محور متوسطي الدخل " الجاري تنفيذها بتوسعات المدينة.