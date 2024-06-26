ما عقوبة الغش أو تسريب الامتحانات لطلاب الثانوية العامة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

رصد أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 5 حالات غش أثناء امتحان طلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 في اللغة الأجنبية الثانية.

ووفقا للوزارة، فإنه سيتم تطبيق القانون بحزم على حالات الغش التي يتم رصدها على صفحات الغش.

وبحسب الوزارة، فإن الطالب المتورط في الغش يرسب في امتحانات الثانوية العامة هذا العام ويعتبر العام سنة رسوب، بالإضافة إلى عدم أحقيته في التقدم لامتحانات الثانوية العامة العام الدراسى المقبل، فضلا عن عقوبة مالية تحددها الجهة المختصة.

يذكر أنه تم ضبط 5 طلاب في امتحانات الثانوية العامة اللغة الأجنبية الثانية وهما كالآتي: طالب بلجنة بإدارة الشرابية، وطالب آخر بلجنة بإدارة المقطم بمحافظة القاهرة، وضبط طالب بلجنة بإدارة طلخا التعليمية بمحافظة الدقهلية وذلك فى امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية الفرنسية.

وتم ضبط طالب بلجنة بإدارة العبور بمحافظة القليوبية في مادة اللغة الأجنبية الثانية "الإيطالية" خلال قيامهم بمحاولة الغش الإلكتروني ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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