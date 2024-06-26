22 صورة ترصد اللحظات الأولى لاستقبال مكتبة الإسكندرية طلاب الثانوية خلال انقطاع الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

استقبلت مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، المئات من طلاب الثانوية العامة لمباشرة المذاكرة استعدادًا لامتحاناتهم، بعد أن فتحت المكتبة أبوابها مجانًا خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي.

وينشر "الخليج 365" الصور الأولى لدخول الطلاب مكتبة الإسكندرية في أول أيام تطبيق القرار، حيث توافد طلاب الثانوية العامة منذ الساعة السابعة والنصف مساءً لضمان الحصول على أماكن داخل قاعة الاطلاع الكبرى بمكتبة الإسكندرية والتي جرى تخصيصها لاستضافة الطلاب طوال فترة الامتحانات وفق المواعيد المحددة لذلك.

وأعلنت مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، فتح أبوابها مجانًا طوال أيام الأسبوع لطلاب وطالبات الثانوية العامة للمذاكرة بالتزامن مع فترة تخفيف أحمال الكهرباء.

وحددت إدارة مكتبة الإسكندرية مواعيد دخول الطلاب لتكون طوال فترة الامتحانات، يوميًا بما يشمل أيام العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية.

ويسمح لطلاب الثانوية العامة دخول مكتبة الإسكندرية طوال فترة الامتحانات يوميًا من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 مساءً إلى 10:30 مساءً ويومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية من الساعة 5:00 مساءً إلى 10:00 مساءً.

وأتاحت مكتبة الإسكندرية قاعات الاطلاع الخاصة بها للطلاب خلال فترة الامتحانات، فيما يشترط لدخول طالب الثانوية العامة المكتبة مجانًا للمذاكرة خلال تلك الفترة تقديم رقم الجلوس الخاص بالطالب.