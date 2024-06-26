"ثقافة كفر الشيخ" تفتتح معرض الحصاد للفن التشكيلي احتفالًا بذكرى 30 يونيو (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

افتتح الدكتور أحمد الشهاوي، مدير عام فرع الثقافة في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، معرض الحصاد للفن التشكيلي بقصر ثقافة دسوق، في إطار احتفال مديرية الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو.

جاء ذلك بحضور الفنان التشكيلي مدحت الحامولي، رئيس المعرض، والفنانة التشكيلية رانيا أبوشادي، منسق عام المعرض، والممثل الفنان أحمد عبدالسلام شعبان، والدكتور فتحي السماديسي، عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة دمنهور، والدكتور عادل مصطفى، أستاذ فن التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد عبدالسلام، أستاذ التصوير وتاريخ الفن بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، ومن تقديم العالم الأزهري الدكتور طارق أبوحطب.

وعلى هامش افتتاح المعرض جرى تفقد المعرض لعرض الرؤية الفنية من الفنانين حول اللوحات المعروضة، وتلاها حفل فني لفريق "غنوة باند" تضمن الأغاني القديمة والوطنية، وسط إقبال كثيف من الأهالي.

وأكدت الفنانة رانيا أبوشادي، منسق عام المعرض، أن المعرض شارك فيه 90 فنانًا تشكيليًا بعدد حوالي 100 لوحة من إجمالي أعمال الفنانين المشاركين تحتوي على رؤى خاصة بهم.

وقال الدكتور أحمد الشهاوي، مدير عام فرع الثقافة بكفر الشيخ لـ"الخليج 365" إن احتفال مديرية الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو مستمرة من خلال تنظيم فعاليات ثقافية مختلفة في قصور الثقافة بالمحافظة، وفق توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.