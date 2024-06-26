اصابة عشرين شخصاً اثر خروج قطار عن مساره في اقصى شمال روسيا

أفادت السلطات الروسية، عن "اصابة ٢٠ شخصاً بجروح الاربعاء اثر خروج عدة عربات قطار يقل أكثر من 200 راكب عن سكته في أقصى شمال روسيا حيث يربط هذا القطار مدينة فورتوكا، ما وراء الدائرة القطبية، بمرفأ نوفوروسييك على البحر الأسود في جنوب البلاد".

وبحسب السلطات، خرج القطار عن مساره بالقرب من مدينة اينتا، في جمهورية كومي ذات الكثافة السكانية القليلة والمناخ القاسي.

وقال رئيس جمهورية كومي، فلاديمير اويبا، "كان في القطار 215 راكبا. اصيب عشرون شخصاً من بينهم ثلاثة بحالة خطرة". واوضح أن القاطرات الأخيرة خرجت عن السكة.

ولم تكشف السلطات عن سبب وقوع الحادث.