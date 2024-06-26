المديرة العامة لوزارة الصناعة شاركت في اجتماع اللجنة التوجيهية الأخير لمشروع "Switch -Med" في فيينا

شاركت المديرة العامة لوزارة الصناعة المهندسة شانتال عقل في اجتماع اللجنة التوجيهية الأخير لمشروع "Switch -Med" في العاصمة النمسوية فيينا، في حضور ممثلي الدول القيمة على المشروع، والاتحاد الاوروبي، والحكومة الايطالية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، ومنظمات أوروبية معنية. وتم عرض مراحل تنفيذ المشروع والتحديات التي واجهته. وناقش المجتمعون المشروع الجديد "green forward" الذي سوف يتناول الاقتصاد الدائري والأخضر.

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