رئيس الكتائب التقى رئيس لجنة الاقتصاد ودعوة للمشاركة في التحضير لرؤية اقتصادية للحكومة الجديدة

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في بكفيا رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني وشارك في اللقاء النائب الياس حنكش.

وتحدث البستاني بعد اللقاء فلفت الى ان "الزيارة تهدف الى وضعه الجميّل في صورة نشاط لجنة الاقتصاد والخلوة التي عقدتها في دير القمر في 21 من الجاري"، مشيرا الى انها "تأتي في إطار التحضير لرؤية اقتصادية تواكب البيان الوزاري للحكومة الجديدة وان اوليتها تتركز على الطاقة والاتصالات".

وقال: "تمت خلال اللقاء مناقشة مواضيع مالية لاسيما ان المال والمصارف هما محرك الاقتصاد"، مشيرا الى "ترقب رؤية الحكومة في هذا الإطار"، ولفت الى انه "طلب انضمام حزب الكتائب الى اللجنة وهو امر لاقى تجاوبا من النائب الجميل".