النشرة: الطيران الحربي الاسرائيلي خرق جدار الصوت بالجنوب واغار بالصواريخ على كفركلا والخيام والعديسة

حلق الطيران الحربي الاسرائيلي على مستويات منخفضة جدا في إجواء الجنوب اللبناني، واغار بالصواريخ على كفركلا والخيام. وافاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان الطيران الحربي الاسرائيلي خرق جدار الصوت فوق النبطية وعدد من مناطق الجنوب. ولفت لى انه بالتزامن مع خرقه لجدار الصوت، أغار الطيران الحربي الاسرائيلي في نفس الوقت مستهدفا بلدة العديسة.

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