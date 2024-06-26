ميقاتي اتصل باردوغان وثمن موقفه ودعم تركيا المستمر للبنان في المجالات كافة

أجرى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إتصالا بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان حيث بحثا في الاوضاع في لبنان والمنطقة.

وقد شكر رئيس الحكومة الرئيس اردوغان على موقفه الاخير الذي اكد فيه"أن تركيا تقف إلى جانب لبنان، وتدعو دول المنطقة إلى دعمه".

واوضح ميقاتي: "إننا نثمن موقف الرئيس اردوغان ودعم تركيا المستمر للبنان في المجالات كافة وفي كل المحافل الدولية".