شكرا لقرائتكم خبر الحوثي يمنع الحجاج اليمنيين العودة إلى صنعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقدمت جماعة الحوثي الإرهابية على احتجاز أربع طائرات في مطار صنعاء الدولي ومنعتها من العودة إلى مطار جدة لنقل الحجاج اليمنيين.

وأكد وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة في تغريدة بمنصة إكس «الحوثي يحتجز 4 طائرات في مطار صنعاء الدولي ويمنع عودتها إلى مطار جدة لنقل حجاج بلادنا الذين يريدون الرجوع إلى صنعاء».

وأضاف «أؤكد على جميع الوكالات بقاء حجاجهم في مساكنهم والمكوث في مكة المكرمة حتى عودة الطائرات إن شاء الله، ويمنع على أي وكالة نقل حجاجها إلى المطار، وأرجو من حجاجنا الكرام الاستقرار في مساكنهم حتى عودة الطائرات المختطفة من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية».

بالتواكب، أكد عضو الوفد الحكومي المفاوض حسن القبيسي أن الحوثيين يعادون السلام والحرية ويتلاعبون بملف الأسرى والمختطفين ولا يتعاملون معه كملف إنساني، مؤكدا بأن جماعة الحوثي متمردة على القيم ونتوقع منها أي تصرفات غير قانونية.

وقدم رئيس الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، رضوان مسعود، إحصائية عن حالات التعذيب التي ارتكبتها جماعة الحوثي بين عامي 2015 و2023، وأوضح أن 1249 شخصا تعرضوا للتعذيب، من بينهم 1187 رجلا، 19 امرأة، و43 طفلا.

وأضاف أن حالات التعذيب التي أفضت إلى الموت شملت 239 شخصا، منهم 42 رجلا وطفلا بسبب الإهمال الطبي، و196 شخصا بينهم 5 أطفال وامرأة نتيجة التعذيب المباشر.

وأشار إلى أن 70 مختطفا لا يزالون في السجون محكوم عليهم بالإعدام غير القانوني، فيما تم إعدام 9 مختطفين من أبناء الحديدة في سبتمبر 2021.

كما رصدت الهيئة 31 حالة إخفاء قسري، واختطاف 13 موظفا من العاملين لدى منظمات الأمم المتحدة في يونيو 2024، و4 حالات أخرى في السنوات السابقة.

من جانب آخر، طالبت 42 منظمة حقوقية، مجلس الأمن الدولي بمحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب بحق المحتجزين في اليمن.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن هذه المنظمات بينها هيومن رايتس ووتش ورابطة أمهات المختطفين، والتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يوافق 26 يونيو من كل عام.

وقال البيان «في هذا اليوم الدولي لمناهضة التعذيب، نوحد أصواتنا لنؤكد من جديد التزامنا الثابت ضد جميع أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي ترتكب في اليمن».

وحسب البيان، وثقت رابطة أمهات المختطفين بين الفترة من 2016 إلى 2022، أكثر من 2600 حالة تعذيب، وأعربت المنظمات عن» قلقها البالغ إزاء حملة القمع المتصاعدة التي تشنها سلطات الحوثيين ضد المجتمع المدني، والتي أدت إلى الاعتقال التعسفي والمعاملة اللاإنسانية للعديد من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية».

مشاهدات يمنية: