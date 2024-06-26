شكرا لقرائتكم خبر البديوي: دول الخليج تحظى بمكانة كبيرة عالميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن لدول المجلس جهودا واضحة وجلية في تعزيز علاقتهما مع الدول والمنظمات الدولية، وهو الأمر الذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات الاستراتيجية.

وأشار خلال حفل استقباله بالعاصمة برازيليا، أن الحضور الكبير لعدد من الشخصيات الرسمية البرازيلية وسفراء الدول المعتمدة في برازيليا يجسد المكانة التي تحظى بها دول مجلس التعاون لدى البرازيل والمجتمع الدولي من جهة.

وقدم البديوي شرحا لأهداف زيارته للبرازيل، وما وصلت إليه العلاقات الخليجية - البرازيلية من تطور كبير، والأهداف المرجو تحقيقها من هذه الزيارة، في حضور عدد من كبار المسؤولين البرازيليين في الحكومة والبرلمان، على رأسهم وزير التنمية الزراعية البرازيلي ووكيل وزارة الخارجية وعدد من أعضاء البرلمان البرازيلي، إضافة إلى عدد من الشخصيات الدبلوماسية الأجنبية.