شكرا لقرائتكم خبر ميقاتي: لبنان لن يتحول إلى ساحة حرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أمس السعي بكل الوسائل المتاحة لعدم تحويل لبنان ساحة للنزاعات المسلحة انطلاقا من الجنوب.

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن ميقاتي قوله، في اللقاء الصحفي المشترك مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، إنه يجب تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وذلك من أجل وضع حد لأطماع إسرائيل التوسعية وبالتالي عدم ربط استقرار لبنان ومصالحه بصراعات بالغة التعقيد وحروب لا تنتهي.

وشدد ميقاتي على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، لأن استمرار الفراغ يتسبب بتداعيات على المستويات كافة، مشيرا إلى إعادة بناء الدولة ومؤسساتها والاحتكام إلى الدستور من أجل المصلحة اللبنانية المشتركة، وتعزيز العيش المشترك.

وأكد العمل على تثبيت الاستقرار الداخلي وإيجاد حل للأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة منذ سنوات، وجدد دعوته بابا الفاتيكان فرنسيس لزيارة لبنان.

على صعيد آخر توجه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب أمس، إلى بروكسل ثم إلى أمريكا وكندا، في جولة لمتابعة المساعي اللبنانية لتجنب حرب واسعة في جنوب لبنان، وشرح سياسة الحكومة تجاه مسألة النزوح السوري في لبنان.