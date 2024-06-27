٣ جرحى جراء حادثي سير على طريق عام البرغلية وعند مفترق الحوش

نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢١:١٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٦/٢٦ جريحاً إلى المستشفى حيرام أصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام البرغلية - صور.
كذلك نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢٠:٤٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٦/٢٦ جريحاً الى مستشفى اللبناني الايطالي اصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع بين عند مفترق الحوش - صور. فيما تولت جهات اخرى نقل جريحٍ ثانٍ الى للمعالجة.
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