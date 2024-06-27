قرار بوقف صفقة الأسلحة حتى بعد انتهاء عملية رفح .. إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن غاضبة من إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلام الإسرائيلي بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن غاضبة من إسرائيل، وقررت عدم تسليمها صفقة الأسلحة بالكامل حتى بعد انتهاء العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

إصابة 14 جنديا

من ناحية أخرى ، أصيب 14 جنديًا إسرائيليًا بينهم 13 في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق معطيات رسمية نشرها جيش الاحتلال على موقعه الإلكتروني ، وفقا لـ "القاهرة الإخبارية".

بحسب المعطيات فإن العدد المعلن للجنود الجرحى منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي وصل إلى 3922، ارتفاعاً من 3908 أمس الثلاثاء، وبذلك يكون عدد الجنود الجرحى خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ 14.

أشارت إلى أنّ عدد الجنود الاحتلال الإسرائيلي الذين أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1997، مقارنة مع 1984 الثلاثاء، فيما لم يحدد الجيش موقع إصابة الجندي الأخير.

تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، تصديها لجيش الاحتلال بمحاور التوغل في قطاع غزة، وعادةً ما توثق الفصائل عملياتها ضد القوات والآليات الإسرائيلية بمشاهد مصوّرة تُثير إعجاب وإشادة النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي.