مارك روته أميناً عاماً لـ«الناتو»

ابوظبي - سيف اليزيد - بروكسل (وكالات)

عيّن حلف شمال الأطلسى «الناتو» رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته ليخلف ينس ستولتنبرج في أكتوبر المقبل في منصب الأمين العام الجديد للحلف. وقال ستولتنبرج مرحباً باختيار روته، إن رئيس الوزراء الهولندي هو «أحد الداعمين الحقيقيين للعلاقات عبر الأطلسي، وهو قائد قوي، وصانع للتوافق». وأضاف:«أتمنى له كل النجاح بينما نواصل تعزيز «الناتو» لمواجهة تحديات اليوم والغد. أعلم أنني سأترك الناتو في أيد أمينة». ومن المقرر أن تنتهي فترة ولاية ستولتنبرج في الأول من أكتوبر المقبل.

يشار إلى أن روته سرعان ما صار المرشح الأوفر حظاً في منصب الأمين العام المقبل لحلف شمال الأطلسي، بعد أن حصل على دعم مبكر من جانب الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا. وقال روته، وهو سياسي تابع لتيار يمين الوسط، كما أنه رئيس الوزراء صاحب الفترة الأطول في تاريخ هولندا، إن تعيينه يعد «شرفاً كبيراً» له، وذلك في منشور له على منصة «إكس».

وفي معرض إشادته بقيادة ستولتنبرج، قال روته إنه «ممتن لجميع الحلفاء»، لوضع ثقتهم فيه. وقد تم التعيين لفترة أولية مدتها أربعة أعوام، من جانب «مجلس شمال الأطلسي»، وهو هيئة صنع القرار في التحالف الذي يضم سفراء للناتو. وصار رئيس الوزراء الهولندي أميناً عاماً في وقت يتسم بالتحديات بالنسبة للتحالف الدفاعي الغربي. ويتولى روته وعمره 57 عاماً مهمة القيادة السياسية لحلف شمال الأطلسي، وضمان التوصل إلى توافق للآراء في الحلف بشأن القضايا الصعبة، ولا سيما في أوقات الأزمات.