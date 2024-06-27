الاتحاد الأوروبي يدين محاولة خرق النظام الدستوري في بوليفيا

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وكالة رويترز، إن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يقول إن الاتحاد الأوروبي يدين أي محاولة لخرق النظام الدستوري في بوليفيا.

وفي وقت سابق، اتهم رئيس بوليفيا، لويس آرثي، الجيش بمحاولة الانقلاب بعد تحركه للسيطرة على السلطة بقيادة رئيس الأركان، خوان خوسيه ثونيغا.

ووصف آرثي، خلال خطاب موجه للشعب البوليفي، تحرك الجيش بأنه "انقلاب"، بعد اقتحام قوات تابعة للجيش القصر الجمهوري في العاصمة لاباز، قصر "كويمادو"

من جانبه، قال رئيس الأركان ثونيغا: "نعرب عن استيائنا حيال الأوضاع في البلاد، وحيال وضع القوات المسلحة والجيش الذي أنجب هذا الوطن... سنسترد وطننا. كفى تدميرًا لوطننا". وأضاف ثونيغا أن حكومة جديدة ستُشكل نتيجة لحركة الجيش.

ودعت وزارة الخارجية البوليفية المجتمع الدولي إلى دعم حكومة الرئيس لويس آرثي بوصفه الرئيس المنتخب شرعيًا، واحترام قيم الديمقراطية.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، أفادت وسائل إعلام محلية بتحرك قوات من الجيش إلى ميدان "موريّو"، الميدان الرئيسي في العاصمة البوليفية لاباز، والذي يضم منشآت حكومية عدة.