انتهت بالتصالح.. كواليس التحفظ على سعد الصغير بقسم العجوزة بسبب "باب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

وقعت مشادة كلامية مساء الأربعاء، بين المطرب الشعبي سعد الصغير ومحام بسبب خلاف على فتح باب في مدخل العقار محل سكن الأول.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا من محام بمنطقة العجوزة يتضرر من المطرب الشعبي سعد الصغير وحدوث مشاجرة بينهما تعدى خلالها عليه المطرب بالسب والضرب، وتم التحفظ على الطرفين واقتيادهما إلى قسم شرطة العجوزة.

أشارت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى قيام محام بإنشاء مطعم في العقار سكنه وسكن "سعد الصغير" وأثناء تجهيز المطعم أعد المحامي لفتح باب من مدخل العقار فاعترض سعد الصغير على ذلك وحدثت مناوشات كلامية بينهما.

انتهى الخلاف بين سعد الصغير وجاره المحامي بالتصالح والتراضي فيما بينهما وتم انصرافهما من قسم شرطة العجوزة.