"شعبة السيارات": 10 آلاف سيارة عالقة بالموانئ بسبب توقف "سيستم" الاستيراد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال علاء السبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية ،إن هناك نحو عشرة ألاف سيارة عالقة فى الموانئ بسبب توقف السيستم المسئول عن استيراد السيارات فى مصر منذ شهر ونصف .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه الإعلامى "شريف عامر "،المذاع على قناة "ام بي سي مصر" ، الأربعاء ،أن توقف السيستم الخاص باستيراد السلع والسيارات مسئولية وزراتى المالية والصناعة والتجارة، مؤكدا أن وزارتا المالية والصناعة والتجارة ينفيان وجود أى مشكلة فى السيستم المسئول عن استيراد السلع فىً حين أنه متوقف تماما منذ أكثر من شهر .

وطالب عضو شعبة السيارات بسرعة تشغيل السيستم المسئول عن استيراد السلع والسيارات حتى لا ترتفع الأسعار مرة أخرى إضافة إلى وضع الدولة معايير جديدة لاستيراد سيارات المعوقين لوقف تحايل السماسرة .

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