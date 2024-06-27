حدث ليلا| إلغاء تراخيص شركات سياحية بسبب حج الزيارة وقرار عاجل بشأن شنطة الربع مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس العديد من الأحداث المهمة، وكان أبرزها ما يأتي:

اللحظات الأولي لفتح مكتبة الإسكندرية أبوابها مجاناً أمام طلاب الثانوية العامة – صور

توافد عدد من طلاب الثانوية العامة على مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، للمذاكرة داخل القاعات الخاصة بها.

أول تعليق لأسرة السيدة الفلسطينية بعد تعرضها لهجوم من كلب "الاحتلال الإسرائيلي"

كشف تامر الطناني، ابن شقيقة السيدة الفلسطينية دولت التي تعرضت للهجوم من أحد كلاب الاحتلال، آخر تطورات حالتها الصحية.

متحدث الري: إنشاء مركزا للتنبؤ بالفيضان في جنوب السودان بدعم مصري كامل

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن زيارة الدكتور هاني سويلم وزير الري لـ جنوب السودان، تستمر لـ 4 أيام، وتتضمن جولات وافتتاحات ولقاءات مع مسئولي الدولة ورئيس جنوب السودان.

الزراعة: إنشاء 3 مراكز تنمية زراعية بشمال سيناء بتكلفة 390 مليون جنيه

واصل مركز بحوث الصحراء والجهاز التنفيذي لتحسين الأراضي، العمل بالتجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء رغم التحديات والظروف المناخية القاسية من ارتفاع درجات الحرارة ووعورة مناطق العمل فإن الباحثين والمهندسين والعاملين في بحوث الصحراء وجهاز تحسين الأراضي يواصلون الليل بالنهار لإنجاز الأعمال والمهام المطلوبة منهم

إهدار للمال العام.. انتقادات موسعة من "شباب النواب" لوزارة الرياضة بسبب ملاعب النجيل الصناعي

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم صيانة ملاعب النجيل الصناعي، انتقادات موسعة لوزارة الشباب بسبب إهمال تلك الملاعب التي تكلفت أموالا طائلة.

إبراهيم عيسى: أخشى على استقرار الوطن من تيار الإسلام السياسي والإخوان

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنه يجب علينا أن نخشى على الاستقرار من الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي، موضحًا أن الإخوان المسلمين ليسوا هم السبب في تذمر أو غضب المواطنين، ولكن تلك الجماعة تستطيع أن تستغل هذا الإحباط وأن تسيره و"تركبه"؛ لأن الدولة المصرية منذ 10 سنوات طردت الإخوان من الحكم ولكن لم تطرد أفكارهم من المجتمع ولم نخرج الإخوان من الدول

الأكاديمية الوطنية تبدأ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء.. تغيير مواعيد وزيادة الطاقة الشمسية

أكدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، العمل على ترشيد استهلاك الطاقة بشكل عام وتم منذ بداية الأسبوع زيادة خطة الترشيد الموضوعة في استهلاك الطاقة.

"شنطة يد بربع مليون جنيه".. قرار عاجل لـ "حماية المستهلك" بشأن شكوى الفنانة هاجر أحمد

كشف مصدر خاص مسؤول بجهاز حماية المستهلك، أنه ورد إلى الجهاز شكوى بتاريخ 2 مايو 2024 من أحد المواطنين، بشأن تضرره من إحدى الكيانات التجارية العاملة في مجال التنظيف بعدم تنظيف حقيبة اليد فضلًا عن وجود قطع بها وليست بالحالة التي كانت عليها قبل التنظيف.

المتحدة للخدمات الإعلامية: اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد الكهرباء بمقرات الشركة

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء في جميع المقرات التابعة لها من استديوهات ومكاتب إدارية.

وقف هذه التأشيرات ومحاسبة المتورطين.. توصيات "سياحة النواب" بعد أزمة حج الزيارة

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني اجتماعاً اليوم برئاسة النائبة نورا على، بحضور وزيري شئون المجالس النيابية والسياحة والآثار، وممثلين عن وزارات الطيران المدني، الخارجية، الهجرة، الصحة، الاتحاد المصري للغرف السياحية، غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك لمناقشة الأوضاع التي تعرض لها الحجاج المصريين هذا العام،

خاص| بالأسماء.. إلغاء تراخيص 12 شركة سياحية بسبب تأشيرات حج الزيارة – مستند

قرر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إلغاء تراخيص عدد من الشركات السياحية؛ لتواطئها في أزمة تأشيرات حج الزيارة هذا العام 1445 هجريًا.

39 درجة بهذه المناطق.. "الأرصاد": أجواء شديدة الحرارة غدا بأغلب الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 27 يونيو على معظم أنحاء البلاد.

القوات المسلحة تنظم مؤتمراً طبياً بعنوان "اليوم العلمي للجينوم "

نظم مركز البحوث الطبية والطب التجديدي المؤتمر الطبى بعنوان " اليوم العلمىي للجينوم " في دورته الثانية، بحضور وزراء التعليم العالى والبحث العلمى والصحة والسكان والشباب والرياضة واللواء طبيب خالد شكرى مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تطلق مبادرة لترشيد استهلاك الكهرباء (تفاصيل)

طالبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جموع المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد.

"القومي للطفولة والأمومة" يعقد اجتماعاً لمتابعة تنفيذ خطة العمل وتحديد الأولويات

عقدت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة سحر السنباطي، ونائب رئيس المجلس الدكتورة هيام نظيف، اجتماعا، الأربعاء، مع مديري البرامج التي يعمل عليها المجلس بهدف متابعة سير العمل وما تم إنجازه خلال السنة المالية السابقة وتحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، يأتى هذا فى إطار الخطة الوطنية الاستثمارية للدولة.