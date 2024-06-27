مدير مكتبة الإسكندرية: استقبلنا ١٥٠٠ طالب بالثانوية العامة للمذاكرة بالمجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أكد الدكتور احمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية أن فتح أبواب المكتبة أمام الطلبة لاستذكار دروس الثانوية العامة، أمر طبيعي ودور من أدوار المكتبة.

وقال زايد في تصريحات خاصة لمصراوي: لقد استقبلت المكتبة الأربعاء نحو ١٥٠٠ طالب بالثانوية العامة، خاصة أنها مجهزة بتكييفات كبيرة وخدمات إنترنت وغيرها من الخدمات.

وأضاف زايد: من أهم أدوار المكتبة خدمة المجتمع المحيط بها، وفي هذا المناخ كان من الطبيعي أن تقوم المكتبة بفتح أبوابها أمام الطلبة، بحيث تتفاعل مع الأحداث الجارية حولها، من باب المساهمة في التخفيف عن المجتمع.

وتوافد العشرات من طلاب الثانوية العامة، مساء الأربعاء، على مبنى مكتبة الاسكندرية، لمذاكرة دروسهم خلال فترة تخفيف أحمال الكهرباء، لتنضم المكتبة إلى قافلة المبادرات المجتمعية لمساعدة الطلاب واستقبالهم خلال فترات انقطاع الكهرباء.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمكتبة الإسكندرية، فتح أبوابها مجانًا لطلبة الثانوية العامة، وذلك طوال فترة الامتحانات يوميًا من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 مساءً إلى الساعة 10:30 مساءً، ويومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية من الساعة 5:00 مساءً إلى الساعة 10:00 مساءً، والدخول بتقديم رقم الجلوس الخاص بالطالب.