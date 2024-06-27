شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: ثورة 30 يونيو بدية طريق مصر إلى بر الأمان والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة ولاء التمامي عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو 2013 المجيدة، كانت حتمية لاسترداد الوطن، لافتة إلى أن وعي المصريين أدرك خطورة جماعة الإخوان الارهابية وتصرفات أعضائها ونواياهم، وهو ما دفع ملايين المصريين للنزول للشوارع والمناداة بسقوط حكم الجماعة الإرهابية.

ولفتت ولاء التمامي، إلي أن ما تحقق من إنجازات في مجال التنمية البشرية والإجتماعية والإقتصادية للإنسان المصري خلال الـ11 سنة الماضية وما يعيشه من حياة كريمة ويراها بعينه من إنجازات ومشاريع قومية في كافة المحافظات، وتطوير خدمات الإسكان، والتعليم والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال، وغيرها من الجهود الوطنية، يؤكد على النجاح المبهر والمستمر لثورة 30 يونو.

وشددت عضو مجلس النواب، أن 30 يونيو ثورة شعب وساندها الجيش المصري العظيم، في صفحة مدوية حفظها التاريخ ومن أجل حماية الوطن ومقدراته، مؤكدة أن الاحتفال بالذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو، يذكر بكيفية تجاوز مصر للصعوبات والأزمات والتحديات الداخلية والخارجية والرؤية الحكيمة للرئيس السيسي.

وتابعت أن ثورة 30 يونيو، أوصلت مصر لبر الامان، وساعدت على حفظ الدولة المصرية وصون مقدراتها وتنمية مواردها والتصدي للجماعات الارهابية والظلامية، مشيرة إلى أن ثورة 30 يونيو ملحمة تاريخية فريدة خلصت الوطن من الجماعات الدينية الظلامية، كما أن حكم الرئيس السيسي بعدها وإنجازاته، يؤكد نجاحها الكبير ونتائجها الإيجابية.