شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسباب فصلك من الشغل.. القانون يحدد حالات إنهاء خدمة الموظف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2018، الحالات التي بموجبها يتم انتهاء خدمة الموظف من عمله، وذلك للأسباب التالية:

1. بلوغ سن الـ 60 بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها من الخدمة لشاغلى الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .



2. الاستقالة.



3. فقد الجنسية ، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.



4.الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .



5.الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الـ 15 يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .

6. الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يوما غير متصلة في السنة.



7.عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.



8.الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة.



9.الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .



10. الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.