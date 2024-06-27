الدفاع السورية: مقتل شخصين وإصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية بعدوان اسرائيلي

اعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان، بانه حوالي الساعة 23:40 يوم 26/6 شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداًمن النقاط في المنطقة الجنوبية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى مقتل شخصين وإصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية

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