قصف اسرائيلي يستهدف محيط منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة السورية دمشق

استهدف القصف الاسرائيلي محيط منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة السورية دمشق. واشارت وسائل إعلام سوريّة الى ان الدفاع الجوي السوري تتعامل مع صواريخ جو-ارض من فوق بحيرة طبريا استهدفت محيط العاصمة السورية دمشق.

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