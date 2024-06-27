شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يحذر من حجب المنتجات الاستراتيجية وإلا التعرض للمساءلة القانونية والان مع تفاصيل الخبر

حذر قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، من اخفاء أو حبس المنتجات الاستراتيجية بأى شكل من الأشكال و الا تعرض للمسائلة القانونية.



حيث نصت المادة من القانون على أن يُحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أوعدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.



ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.



ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.