هل "الدولرة" سبب الاستقرار النقدي في لبنان؟!

تعود قصّة تثبيت سعر صرف الليرة الى العام 1993 عندما أعلن المسؤولون في لبنان عن ذلك على سعر 1515 ليرة للدولار الواحد خلال تولي رياض سلامة حاكمية مصرف لبنان، ومنذ ذلك الحين لم يتغيّر السعر، الى حين حصلت الأزمة الاقتصادية في لبنان والتي بدأت تظهر بشكل واضح بعد الإحتجاجات التي حصلت في العام 2019 ومن هذا التاريخ تغيّر كلّ وبدأت العملة الوطنية بانهيار دراماتيكي.

اللافت أن الليرة اللبنانية مرّت بعدّة مراحل ورُغم الاهتزازات في عزّ الحرب اللبنانية في العام 1975 إلا أن سعر العملة الخضراء ترواح بين الليرتين الى ثلاث ليرات حتى مطلع العام 1980. ووصل سعرها في العام 1992 الى 3 آلاف ليرة، وما جيء برفيق الحريري كرئيس للحكومة وعيّن رياض سلامة حاكماً لمصرف لبنان وتم تثبيت الليرة في العام 1993 على 1507 ليرات بعد أن تأرجح الدولار الواحد بين 1800 و1900 ليرة.

وفي هذا الاطار تشير مصادر مطلعة الى أن "الاوضاع المختلفة التي كان يعيشها لبنان من الاحتلال السوري لفترات طويلة وقتذاك الى الاعتداءات الاسرائيليّة المتكررة على لبنان أثّرت بشكل أساسّ على الماليّة العامة والاقتصاد الّذي اهتزّ بسبب عدم الاستقرار وكانت هذه هي أحد أبرز العوامل التي أدّت الى الزعزعة في كثير من الاحيان".

بقيت الأمور على ما هي عليه الى أن وصلنا الى العام 2019 والتي فيها وبسحر ساحر أقفلت البنوك أبوابها وهُرّبت الأموال الى الخارج وفجأة تبخّرت أموال الناس في المصارف، في تلك الفترة فُقدت الدولارات ولم يعد بإمكان المواطن سحب دولار واحد، واستمرّ التدهور الى أن وصل الى حدّ الانفجار. لسنوات عدّة إستمرّ الدولار صعودا ونزولا ووصل في بعض الاحيان الى 140 ألف ليرة ليعود وينخفض الى قرابة 90 ألف ليرة وهو اليوم مستقرّ على هذا السعر. وفي هذا الاطار يشرح الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أن "سبب الاستقرار يعود بشكل أساسي الى أننا لم نعد نستخدم الليرة بالاقتصاد اللبناني بل فقط لدفع الضرائب والفواتير بالعملة الوطنية".

"لا يوجد اليوم ليرة في السوق". هذا ما يؤكده عجاقة عبر "النشرة"، مشيراً الى أن "مصرف لبنان إمتصّها وكل شركة متى أرادت دفع الضرائب وجب عليها أن تشتري الليرة من المصرف المركزي، بالتالي الليرة لم تعد مستخدمة بالعمليات الشرائيّة في السوق الا نادرا، ما يعني أن الاستقرار الحاصل اليوم يأتي مباشرة من "الدولرة" التي جرت"، مضيفا: "حتى الدولة اللبنانية تدفع أجورها بالدولار وهذا يعني أنه طالما الليرة غير مستخدمة في الاقتصاد تستطيع الدولة أن تضع السعر الذي تريده".

إذاً الليرة اليوم مستقرة على 90 ألف ليرة نتيجة دولرة الاقتصاد وامتصاص مصرف لبنان لليرة... فإلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟!.