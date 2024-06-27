سنتكوم: تدمير موقع رادار تابع للحوثيين في اليمن

ياسر رشاد - القاهرة - قالت القيادة المركزية الأميركية، سنتكوم، إن الجيش الأميركي تمكن من تدمير موقع رادار تابع لميليشيا الحوثي المتمردة في اليمن



وفي بيان قالت سنتكوم: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير موقع رادار تابع للحوثيين في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأضاف البيان: "تقرر أن موقع الرادار الحوثي يمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وتم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية."

وكانت قد أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، يوم الأربعاء، أنها استهدف سفينة في ميناء حيفا الإسرائيلي بالتعاون مع ميليشيات عراقية.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي إن العملية استهدفت السفينة (إم.إس.سي مانزانيلو) في ميناء حيفا.

الهجوم هو الثاني لجماعة خلال ثلاثة أيام، حيث أعلن الحوثيون، يوم الاثنين، إنهم نفذوا عملية عسكرية مشتركة مع جماعة تطلق على نفسها اسم المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت أربع سفن في ميناء حيفا الإسرائيلي

