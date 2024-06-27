في فجر اليوم.. اقتحام بلدات فلسطينية واعتقال مواطنين

ياسر رشاد - القاهرة - مع فجر اليوم الخميس الموافق 27 يونيو، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام بلدتي بيت دقو، والعيساوية، شمال غرب وشمال شرق القدس المحتلة، واعتقلت مواطنين.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،أفادت مصادر محلية في بيت دقو، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونفذت عمليات دهم وتفتيش لمنازل المواطنين، انتهت باعتقال عدد من المواطنين، دون التمكن من معرفة هويتهما.

الاحتلال يعتدي على الفلسطينيين في بلدة العيساوية



كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيساوية شمال شرق القدس، ونفذت عمليات دهم وتفتيش طالت عددا من المنازل والاعتداء على مواطنين والتحقيق معهم ميدانيا.

وعلى صعيد آخر أكدت الأمم المتحدة، أنها لم تنسحب من قطاع غزة، وأن العقبات التي تعترض المساعدات الإنسانية في غزة لا تزال مستمرة، وتوزيعها يتم في ظل مخاطر كبيرة.

وقال متحدث المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك في الإيجاز الصحفي اليومي، إن الأمم المتحدة تحاول توزيع المساعدات في ظل مخاطر كبيرة، وأنه لم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن فيما يتعلق بالتحسينات التي طلبوها من إسرائيل.. بحسب ما نقلته وفا.

وردا على الأنباء المتداولة بأن الأمم المتحدة ستعلق توزيع المساعدات إذا لم تستجب إسرائيل لمطالبها، قال دوجاريك: "لن ننسحب من غزة".

وأوضح أن الأمم المتحدة تحاول مع مرور الوقت توزيع المساعدات في بيئة ضيقة، مشددا أنهم لا يعملون تحت حماية الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أنهم جربوا طرقا مختلفة لتوزيع المساعدات.

وقال: "الطريقة الوحيدة للنجاح هي وقف إطلاق النار"، مجددا تأكيده على ضرورة عدم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية.