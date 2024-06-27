ملفات متوقع مناقشتها بين بوتين ورئيس جمهورية الكونغو

ياسر رشاد - القاهرة - مع تطور العلاقات الروسية مع الكونغو، من المقرر أن يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع نظيره الزائر من جمهورية الكونغو دينيس ساسو نجيسو، الذي وصل روسيا في 25 يونيو الجاري.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، ذكر المكتب الصحفي للكرملين أن الزعيمين سيناقشان عدة ملفات منها "طرق تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى القضايا المطروحة على جدول الأعمال الإقليمي والدولي".

ويعد ساسو نجيسو رابع زعيم أفريقي يزور روسيا بهذا العام 2024، حيث زار الرئيس التشادي الانتقالي محمد إدريس ديبي إيتنو روسيا في 24 يناير، وقام رئيس غينيا بيساو عمرو سيسوكو إمبالو بزيارة إلى روسيا في 9 مايو، وقام رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا بزيارة روسيا. الروسية في أوائل يونيو وشاركت في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.

ومن جانبها تعمل روسيا بنشاط على تطوير علاقات الشراكة مع الدول الأفريقية.

ففي صيف 2023، استضافت مدينة سانت بطرسبورغ القمة الروسية الإفريقية وكان ساسو نغيسو من بين المشاركين فيها، وفي ذلك الوقت، عقد بوتين اجتماعًا شخصيًا مع الزعيم الكونغولي، الذي شاركه ذكرياته عن رحلاته إلى الاتحاد السوفيتي السابق وأشاد "بالتقليد الطويل من الصداقة والتعاون" بين البلدين.



التعاون بين روسيا والكونغو على مدار 60 عاما



يشار إلى أن روسيا وجمهورية الكونغو يحتفلان هذا العام بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية.

ووفقا للرئيس الروسي، فإن الشركات الروسية الرائدة، مثل لوك أويل، وياندكس، وروساتوم، "تعمل بكفاءة" في جمهورية الكونغو، ومن المتوقع إطلاق عدد من المشاريع واسعة النطاق في المستقبل.

ويعمل البلدان أيضًا على تطوير الشراكة في المجال العسكري التقني.

كما سيكون ستكون قضايا التعاون التجاري والاقتصادي على جدول أعمال اجتماع اللجنة الحكومية الدولية الذي سيجتمع في موسكو هذا العام.

وشهد عام 2019، توقيع موسكو وبرازافيل اتفاقية بشأن عمل المتخصصين العسكريين الروس في جمهورية الكونغو. وقال وزير الخارجية الروسي بعد زيارته لتلك الدولة إن ساسو نجيسو قال إن برازافيل مستعدة لمواصلة التعاون العسكري والفني العسكري مع روسيا، ويستخدم الجيش الكونغولي أسلحة ومركبات قتالية وطائرات هليكوبتر سوفيتية وروسية الصنع.

