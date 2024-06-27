شكرا لقرائتكم خبر عن خطة العام المالي 24/25 لقطاع النقل تستهدف إنهاء طرق بأطوال 1147 كم والان مع تفاصيل الخبر

أبرزت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 – 2025، أن الرؤية التنموية لقطاع النقل تتضمن توفير نظم نقل آمنة ومستدامة، وأن الخطة راعت مجموعة من المحددات التنموية منها توجيه الاستثمارات لخفض حوادث الطرق في المحافظات ذات الأولوية (منها الدقهلية - الشرقية -أسيوط - البحيرة - الإسكندرية) وتحفيز التوطين السكاني وتحسين مؤشرات الاتصالية (الوادي الجديد - مطروح - شمال وجنوب سيناء)، مع إعطاء أولوية لمحافظات الصعيد، فضلا عن تحقيق التنمية المكانية المتوازنة.

وتستهدف الخطة نهو طرق بأطوال 1147 كم، حيث إن الاستراتيجية العامة لتطوير أداء القطاع ارتكزت على أربعة عناصر أساسية، أولها التركيز على تنمية منظومة النقل متعدّدة الوسائط، وثانيها، تطوير قطاعي السكك الحديدية والنقل النهري لزيادة مشاركتهما في نقليات البضائع وتخفيف العبء على شبكة الطرق، وثالثها، مواصلة الجهود الرامية إلى التحول التدريجي إلى مركبات النقل الكهربائي للحد من التلوث البيئي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ورابعها، تكثيف برامج التحول الرقمي وميكنة خدمات الموانئ الملاحية واللوجيستية لرفع كفاءة الموانئ وتنشيط حركة التجارة الدولية.

وتتضمن خطة عام 24/2025 في مجال تطوير شبكة الطرق القومية استكمال تنفيذ عدد (3) مشروعات بإجمالي أطوال 1471 كم وهي (تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكُبرى بطول 110 كم، تطوير طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي بطول 1126 كم، وتطوير طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم)، وانتهاء عدد (4) من المشروعات القومية بإجمالي أطوال 525 كم وهي (ازدواج طريق أسيوط / سوهاج / البحر الأحمر بطول 145 كم. وتوسعة وتطوير رافد جمصة/ المنصورة، بطول 50 كم، وازدواج طريق 6 أكتوبر الوادي الجديد بطول 270 كم، وتوسعة وتطوير طريق السويس / جنيفة / الإسماعيلية بطول 60 كم).

وفيما يتعلق بمشروعات محاور النيل والكباري العلوية بخطة 24/2025، فمن المستهدف استكمال أعمال (11) محورًا على النيل منها عدد (3) محاور مستهدف الانتهاء منها وهي (بديل خزّان أسوان - محور دراو بأسوان - محور ديروط بأسيوط)، وكذا استكمال أعمال (7) مشروعات للكباري العلوية للسيارات منها عدد (3) مشروعات مستهدف الانتهاء منها وهى (كوبري علوي بمدخل المراغة - كوبري العياط / بنى سويف - كباري علوية على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي)، هذا بالإضافة إلى تنفيذ أعمال رفع كفاءة الكباري الخطرة والمتهالكة على المجاري المائية.