غالانت: لا نريد حربا في لبنان لكننا لا نقبل بوجود تشكيلات عسكرية لحزب الله على حدودنا

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أنه ناقش مع المسؤولين الأميركيين مقترحات اليوم التالي لما بعد حرب غزة، لافتا إلى "أننا نعمل على مقترح لما بعد الحرب يشمل الفلسطينيين والشركاء الإقليميين والولايات المتحدة".
وذكر، في ختام زيارت إلى واشنطن، "أننا لا نريد حربا في لبنان، لكننا لا نقبل بوجود تشكيلات عسكرية لحزب الله على حدودنا".
ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال، وسط التهديدات الإسرائيلية بتوسيع الحرب ضد لبنان.
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