الخارجية الروسية: تورط أمريكا في الضربات على سيفاستوبول يؤكد حربها ضدنا بالوكالة

ياسر رشاد - القاهرة - قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إنه من المستحيل استئناف حوار الحد من الأسلحة بعد تورط الولايات المتحدة في الضربات على سيفاستوبول الروسية.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "ناس"، قال ريابكوف:"من الواضح أن الولايات المتحدة تشن حربًا بالوكالة ضدنا، بل إنها في بعض الحالات تشارك في الصراع بشكل مباشر، كما كان الحال في الضربة الشنيعة على سيفاستوبول، وكان من الممكن تنفيذ مثل هذه الضربة بدون بيانات الاستطلاع الأمريكية".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "لا يمكن تحميل بيانات هجوم سيفاستوبول في نظام ATACMS دون مشاركة مباشرة من المتخصصين الأمريكيين، ونحن نعرف ذلك على وجه اليقين".

وأضاف "ومع العلم بذلك، كيف يمكننا أن نجلس معهم على طاولة واحدة للحديث عن مزيد من التخفيض أو على الأقل أي قيود في مجال الأسلحة الهجومية الاستراتيجية؟ يجب أن يفهموا أن هذا مستحيل في ظل المنطق الإنساني الأساسي".

يشار إلى أنه في 23 يونيو هاجمت أوكرانيا البنية التحتية المدنية في سيفاستوبول باستخدام صواريخ ATACMS التكتيكية التي تحمل ذخائر عنقودية.

وتم إسقاط أربعة صواريخ، بينما انفجر آخر فوق المدينة، وبحسب حاكم سيفاستوبول، ميخائيل بازفوزهاييف، قُتل أربعة أشخاص، بينهم طفلان، وأصيب أكثر من 150 آخرين.

