رياح مثيرة للغبار والعظمى بدبي 46.. تفاصيل الطقس بالإمارات اليوم الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الخميس موضحًا أن يكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطباً ليلاً وحتى صباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق خاصةً الساحلية.

رياح مثيرة للغبار

وأضاف المركز، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهارًا مثيرة للغبار، وستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 18:16 والمد الثاني عند الساعة 04:19 والجزر الأول عند الساعة 11:13 والجزر الثاني عند الساعة 22:19.

الموج في بحر عمان

وتابع، في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 13:44 والمد الثاني عند الساعة 01:50، والجزر الأول عند الساعة 20:12 والجزر الثاني عند الساعة 07:48

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة في المدن كالاتي:

أبوظبي 46 28 80 20

دبي 46 28 85 25

الشارقة 46 28 85 20

عجمان 39 29 85 25

أم القيوين 39 25 85 30

رأس الخيمة 45 29 75 20

الفجيرة 39 32 85 25

العـين 45 29 55 10

ليوا 47 26 65 10

الرويس 45 27 75 15

السلع 47 30 70 15

دلـمـا 41 30 80 25

طنب الكبرى / الصغرى 40 32 85 25

أبو موسى 40 32 85 25