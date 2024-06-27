شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"العربى لحقوق الإنسان": قضايا البيئة حظيت باهتمام الحكومة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

قال عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، إن الحق في البيئة الصحية والنظيفة والآمنة ضرورة ومكملا لإعمال حقوق الإنسان الأخرى، بما فيها الحق في الحياة والغذاء والصحة ومستوى معيشى لائق، مضيفا أنه ينبغي أن يكون كل فرد قادر على العيش في بيئة تفى بمتطلبات صحته ورفاهيته.

وأشار عبد الجواد أحمد في تصريحات له، إلى أن قضايا البيئة حظيت باهتمام الحكومة المصرية بإعتبارها قضية متقاطعة مع قضايا التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، حيث تستهدف الرؤية الاستراتيجية للبيئة في وثيقة رؤية مصر 2030 تحقيق عدد من الأهداف منها تحقيق تحسن مستدام لجودة الحياة للأجيال في الحاضر والمستقبل ورفع الوعى بشأن حماية الطبيعة والحد من تأثير التغير المناخى.

وأشار الى الجهود الحكومية لمواجهة كافة الأنشطة الضارة بالبيئة ومنها مصادر الملوثات من خلال تنفيذ وتطبيق أحكام القوانين ذات الصلة وتنفيذ البرامج والخطط الحكومية لضمان الصحة والسلامة البيئية، موضحا أن مصر تولى أولوية لتعظيم دور الدبلوماسية البيئية، وهو ما أسفر عن اعتماد ترشيح الدول الأفريقية مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في نوفمبر 2022 بشرم الشيخ.