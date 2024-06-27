اللورد كاميرون كان الضحية والخارجية البريطانية ترد

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: نشر مخادعون روس، تسجيل مكالمة كان ضحيتها وزير الخارجية البريطاني، حيث ناقش اللورد ديفيد كاميرون أوضاع الرئيس الأميركي ترامب وأوكرانيا.

وفي التسجيل الذي كانت وزارة الخارجية البريطانية كشفت عنه في وقت سابق من يونيو/حزيران الحالي، ظهر اللورد ديفيد كاميرون وجعله يعتقد أنه يتحدث إلى رئيس أوكرانيا السابق.

وقالت الخارجية البريطانية في بداية يونيو "تبادل عدد من الرسائل النصية تليها مكالمة فيديو قصيرة" بين اللورد كاميرون وشخص ادعى أنه بترو بوروشينكو رئيس أوكرانيا السابق.

نص المكالمة

وفي مكالمة الفيديو غير الرسمية التي نشرها موقع غويدو فوكس، يناقش اللورد كاميرون دونالد ترامب وغزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا مع شخص يزعم أنه بترو بوروشينكو.

وتولى بوروشينكو رئاسة أوكرانيا بين عامي 2014 و2019، وظل شخصية بارزة في البلاد منذ ترك منصبه.

وعندما سأله المحتال عما إذا كان يعتقد أن أي شيء سيتغير بعد الانتخابات العامة البريطانية، قال اللورد كاميرون إن حزب العمال كان "متحمسًا" في دعمه لأوكرانيا مثل المحافظين.

وقال كاميرون: "لا أعتقد أنكم سترون تغييرا. من الواضح أنه إذا فازوا، فستكون حكومة جديدة، وسيكون هناك البعض يسرع في معالجة بعض القضايا، لكنني أعتقد بشكل أساسي أنهم دعموا كل ما قمنا به".

واضاف: أعتقد أن حزب العمال، إذا فاز، سيواصل هذا النهج.

ترامب

وردا على سؤال حول علاقته بالرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي الحالي ترامب، قال اللورد كاميرون إن الجمهوري يريد "دعم الجانب الفائز" في أوكرانيا ولكن موقفه "من الصعب التنبؤ به".

ويقول: "تناولت العشاء مع (ترامب) وكان هدفي إقناعه بعدم منع الأموال من أجل أوكرانيا، لأنه من الواضح أن المتحدث، مايك جونسون، أراد شيئين: أراد التصويت على الأموال لأوكرانيا، لكنه أراد أيضًا ذلك". احتفظ بمنصبه، واعتقدت أنه من المهم محاولة التأكد من أن ترامب يدعمه بما يكفي للقيام بذلك، وهو ما حدث في النهاية".

ويضيف: "أعتقد في النهاية أن (ترامب) سيحسب في ذلك الوقت ما هو مناسب له.

واضاف وزير الخارجية: "أعتقد أن الشيء الأساسي هو أنه إذا تمكنا من التأكد من أن أوكرانيا في المقدمة وأن بوتين في الخلف بحلول نوفمبر، فسوف يرغب في دعم الجانب الفائز، كما كان الحال، وهذا ما لدينا. ليضمن. من الصعب التنبؤ بالضبط كيف سيكون موقفه ولكن هذا هو الشيء الأكثر أهمية."

إشارة سيئة

وفي مكان آخر من الفيديو، يمكن سماع المحتال وهو يقول إن عدم إرسال دعوة لأوكرانيا إلى الناتو يعد "إشارة سيئة".

وردا على ذلك، قال اللورد كاميرون: "لن تكون هناك دعوة لأن أمريكا لن تدعمها"، وأضاف "لذا فإن ما قلته للرئيس (فولوديمير) زيلينسكي هو: دعونا نحاول الحصول على أفضل لغة ممكنة بشأن دعم حلف شمال الأطلسي لأوكرانيا. لكن لا تفعلوا، دعونا لا نفعل ذلك، يجب ألا يكون لدينا جدال بين الناتو وأوكرانيا قبل القمة".

كازاخستان

وفي وقت لاحق من الفيديو، يكشف اللورد كاميرون عن محادثة أجراها مع وزير خارجية كازاخستان مراد نورتلو خلال زيارة للبلاد في وقت سابق من هذا العام.

يقول اللورد كاميرون: "كازاخستان مقتنعة بأن بوتين يريد قطعة من شمال كازاخستان. (نورتليو) قال إن الأوكرانيين يموتون من أجل كازاخستان، إنهم يعرضون حياتهم للخطر لكبح جماح روسيا وهذا يفيدنا".

شكرا صديقي

وفي نهاية المكالمة يقول المحتال: "شكرًا لك يا صديقي. كان من الجميل رؤيتك مرة أخرى، وأتذكر أول لقاء لنا مع اللورد هيغ وبرنارد وليلي في".

وقالت الوزارة إنها كانت نشرت تفاصيل عملية الخداع علنًا بسبب إمكانية "التلاعب بها".

وكان تم إجراء المكالمة من قبل محتالين روس يستخدمون الأسماء المستعارة " ليكزوش وفافون Vovan وLexus" ويبدو أنها استمرت حوالي 15 دقيقة.

والثنائي معروفان في روسيا، وقد زعما أنهما خدعا عددًا من السياسيين والمشاهير في الماضي، بما في ذلك المطرب البريطاني الشهر السير إلتون جون، ورجل الدولة الأميركي جون ماكين، والأمير هاري، والمؤلفة جي كيه رولينغ.

صرف الانتباه

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء،إن المكالمة تبدو وكأنها عملية إعلامية روسية تهدف إلى صرف الانتباه عن حرب موسكو في أوكرانيا.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان: "لقد أعلنا حقيقة أن هذه المكالمة حدثت قبل أسابيع، لفعل الشيء الصحيح والتأكد من تحذير الآخرين من الخطر في أقرب فرصة".

وأضاف: "لقد فهم وزير الخارجية أن هذه كانت مكالمة خاصة مع سياسي أوكراني. وأضاف: "من الواضح أن هذا أمر روسي، وهو ممارسة معتادة في العمليات الإعلامية. فالمعلومات المضللة هي تكتيك مباشر من قواعد لعب الكرملين لمحاولة صرف الانتباه عن أنشطتهم غير القانونية في أوكرانيا وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة هناك".