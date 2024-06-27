رسالة من آينشتاين إلى روزفلت قيمتها 4 ملايين دولار

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: ستعرض رسالة من صفحتين كتبها ألبرت أينشتاين يحذر فيها فرانكلين روزفلت "رئيس الولايات المتحدة آنذاك"من أن "ألمانيا النازية" قد تستغل الأبحاث النووية لاختراع قنبلة ذرية، للبيع في مزادات كريستي في أيلول (سبتمبر) بقيمة تقديرية تبلغ 4 ملايين دولار.

حذرت رسالة أينشتاين، وهي واحدة من رسالتين كتبهما الفيزيائي النظري في مقصورة على الشاطئ الشمالي لجزيرة لونج آيلاند في نيويورك مع زميله العالم ليو زيلارد، من أن الحكومة الألمانية تدعم بنشاط الأبحاث النووية ويمكنها صنع "قنابل قوية للغاية" مثل القنبلة الذرية. النوع الذي نشرته الولايات المتحدة في نهاية المطاف في نهاية الحرب العالمية الثانية.

بداية العصر النووي

وحث الحكومة الأمريكية على أن تفعل الشيء نفسه. ورد روزفلت بتشكيل لجنة كانت بمثابة مقدمة لمشروع مانهاتن الذي ترأسه روبرت أوبنهايمر والذي قام ببناء القنابل التي ألقيت على هيروشيما وناجازاكي في اليابان، وأنهت الحرب العالمية الثانية وبشرت ببدء العصر النووي.

الرسالة التي أرسلها أبو النظرية النسبية العامة حول المكان والزمان إلى الرئيس موجودة في مكتبة ومتحف روزفلت في هايد بارك بنيويورك. لكن النسخة الثانية - الموقعة والأقصر قليلا - يتم بيعها من جانب ورثة المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت الراحل بول ألين.

آلن الذي جمع مجموعة من الأعمال الفنية التي تم بيعها مؤخرًا في دار كريستيز مقابل 1.6 مليار دولار بالإضافة إلى أي شيء يتعلق بجيمي هندريكس تقريبًا، اشترى الرسالة من الناشر والمرشح الرئاسي من الطرف الثالث مالكولم فوربس في عام 2002 مقابل 2.1 دولار.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن هذه أول وثيقة تاريخية في القرن العشرين تتجاوز قيمتها المليون دولار.

رسالة لله مقابل 3 ملايين دولار

لدى كريستي تاريخ مع تذكارات أينشتاين. وقد باعت في السابق ما يسمى بـ "رسالة الله" للفيزيائي - والتي كتب فيها أن "كلمة الله ليست بالنسبة لي سوى تعبير ونتاج للضعف البشري" - مقابل ما يقرب من 3 ملايين دولار في عام 2018.

لكن من غير المرجح أن تحطم الرسالة الرقم القياسي البالغ 13 مليون دولار الذي تم تسجيله في عام 2021 لأحد السجلات القليلة الباقية التي توضح تفاصيل نظريته في النسبية العامة.

ومع تعرض سوق الفنون البصرية للضغوط، تتوقع دار المزادات أن سوق القطع الأثرية التاريخية يمكن أن يجتذب المزايدين، خاصة تلك التي تنبئ بالمخاوف الحالية بشأن سباق تسلح نووي ثلاثي جديد بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، إلى جانب الأسلحة النووية. نجاح فيلم السيرة الذاتية لأوبنهايمر الحائز على جائزة الأوسكار العام الماضي .

وقال مارك بورتر، رئيس كريستي إن ألين "كان يعلم بلا شك أنها واحدة من أهم الوثائق في تاريخ القرن العشرين، وهذا ليس من النوع الذي تعلقه في مكتبك". وقال إن ألين قام بتخزين الرسالة بعناية وبعيدًا عن ضوء الشمس.

محتوى رسالة آينشتاين إلى روزفلت



تبدأ الرسالة، المؤرخة في 2 آب (أغسطس) 1939، أي قبل أقل من شهر من غزو ألمانيا لبولندا، بما يلي: "سيدي: إن العمل الأخير في الفيزياء النووية جعل من المحتمل تحويل اليورانيوم إلى مصدر جديد ومهم للطاقة".

وفي الرسالة التي بعث بها إلى روزفلت، كتب أينشتاين: "قد يكون من الممكن إقامة تفاعل نووي متسلسل في كتلة كبيرة من اليورانيوم... وهذه الظاهرة الجديدة من شأنها أن تؤدي أيضًا إلى صنع القنابل".