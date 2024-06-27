أفاد الدفاع المدني، بأن "تم في تمام الساعة ٠١:٠٠ من تاريخ اليوم، انقاذ جريحة من تحت الركام ونقلها الى المستشفى".
توازياً عمل العناصر على اخماد حريق وإزالة الركام وفتح الطريق في النبطية، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: إنقاذ جريحة وإخماد حريق وفتح طريق اثر غارة استهدفت مبنى في النبطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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