الدفاع المدني: إنقاذ جريحة وإخماد حريق وفتح طريق اثر غارة استهدفت مبنى في النبطية

أفاد الدفاع المدني، بأن "تم في تمام الساعة ٠١:٠٠ من تاريخ اليوم، انقاذ جريحة من تحت الركام ونقلها الى المستشفى".

توازياً عمل العناصر على اخماد حريق وإزالة الركام وفتح الطريق في النبطية، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى.