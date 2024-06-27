إصابة شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة جنين

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بلاغ، عن "إصابة شاب برصاص الاحتلال في مدينة جنين".
وبالتزامن مع حربه المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، بما فيها القدس، وكثف المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
ومنذ ذلك اليوم، بلغ عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي ومستوطنين في الضفة أكثر من 546، إضافة إلى نحو 5 آلاف و200 جريح، فضلا عن اعتقال 9 آلاف و170، وفق جهات رسمية فلسطينية.
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