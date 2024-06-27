شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من اتساع الحرب إلى الضفة الغربية ولبنان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - قال مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، اليوم الأربعاء إنه يشعر بالقلق من احتمال انتشار حرب غزة إلى أنحاء في المنطقة بما في ذلك الضفة الغربية على الرغم من استعداد وكالات الإغاثة بشكل كاف لهذا الاحتمال.

وتشهد الضفة الغربية التي تمارس فيها السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا حكما ذاتيا محدودا تحت الاحتلال الإسرائيلي أسوأ اضطرابات منذ عقود بالتوازي مع الحرب في غزة التي تسيطر عليها حركة حماس.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن قوات الأمن الإسرائيلية أو المستوطنين في الضفة الغربية قتلوا 528 فلسطينيا، بينهم 133 طفلا، منذ بدء حرب غزة وإن لديها “مخاوف جدية من عمليات قتل خارج نطاق القانون” في بعض الحالات.

وقال جريفيث للصحفيين في جنيف “نحن قلقون من احتمال وقوع فجائع ووفيات وأحداث في الضفة الغربية، وكذلك بالطبع مخاطر واحتمالات (الصراع) في لبنان”.

وأضاف “هناك قدر كبير من الجاهزية على جانب المساعدات. وهذه ليست المشكلة… المشكلة هي منع هذه الحرب من التفاقم ومن مصادرة حق شعب فلسطين في مستقبله. هذا هو القلق الذي أعتقد أنه يجب أن يكون لدينا جميعا”.

وتقول إسرائيل التي شنت عمليتها العسكرية في غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر إنها عززت جهود تيسير تدفق المساعدات إلى غزة كما أنها تحمل وكالات الإغاثة مسؤولية مشكلات التوزيع داخل القطاع.