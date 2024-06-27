شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: ثورة 30 يونيو نجحت فى تحويل حلم المصريين إلى واقع ملموس والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن ثورة 30 يونيو ساهمت في فتح آفاق جديدة أمام الدولة المصرية والشعب المصري المُحمل بالآمال والطموحات، وكانت بمثابة الخلاص من حكم الجماعة الإرهابية، ورفض المخطط الإرهابى الذى كانت الجماعة الإرهابية ترسمه للدولة المصرية.

وأكد "هندى"، في تصريح لـ"الخليج 365" أن ثورة 30 يونيو كان لها دور كبير فى تحويل حلم المصريين لواقع ملموس رغم ما واجهته مصر من تداعيات اقتصادية نتيجة الأزمات الدولية والإقليمية، لكنها نجحت في عبورها لتعطى للعالم درسا جديدا على قدرة المصري تحويل المحنة إلى منحة، حيث تعرضت الدولة المصرية لمخططات ضخمة أُنفقت عليها مليارات الدولارات من أجل اسقاطها لكنها نجحت في القضاء على الإرهاب في سيناء والذي شكل الخطر الأكبر بعد اندلاع ثورة 30 يونيو.

وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن المصريين نجحوا فى استعادة الدولة المصرية، وأن قوة الدولة المصرية و بقائها متماسكة كان حامي رئيسي للمجتمع المصري من الانزلاق في مسارات الفشل والفوضى التي غلبت على دول الجوار خلال الفترة الراهنة، مشددا أن مصر لم يعد بها أي مليشيات لها أطماع توسعية تهدد استقرارها، وهذا يعود إلى أن الشعب المصرى نسيج واحد طوال الوقت ولم ولم تنجح أي محاولات النيل من هذه الوحدة واللُحمة الوطنية.

