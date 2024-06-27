ممثل الراعي بافتتاح مركز صحي في حمانا بدعوة من "كاريتاس": نسأل الله أن يجعله على مستوى التطلعات بخدمة المرضى

افتتح في حمانا مركز صحي، بدعوة من رابطة "كاريتاس" لبنان ووزارة الصحة العامة ودائرة الرعاية الصحية الاولية، ورعاية البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

في هذا السياق، ذكر محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، أننا "نلتقي اليوم في حمانا لاعادة العمل في المركز الصحي بعد الانتهاء من تأهيله وتجهيزه من كاريتاس لبنان التي وقفت الى جانب اللبنانيين لأكثر من نصف قرن في الخدمة والعمل المتواصل، لتصبح موضع ثقة في جودة الخدمة ومستوياتها. ومن هذا المنطلق وقعت معها بلدية حمانا مذكرة تفاهم لترميم وتأهيل وتشغيل هذا المركز".

تابع: "كاريتاس تعني المحبة. وهذا المركز الصحي يمثل فائض المحبة، وهذه المحبة تؤكد انه لكل رسالة ان تدرك وتحقق، ولا تتمثل فقط في نتائجها وآثارها بقدر ما تتمثل بعطاء وقدرة على التضامن والاخاء، تفيض منه من القريب الى البعيد حتى تعم الوطن بأسره. وإذ نعيد افتتاح المركز الصحي في حمانا بعد تزويده بالتجهيزات الضرورية والطواقم الفنية والطبية والتمريضية التي تعتمد في ممارستها على البروتوكلات الخاصة لتوفير خدمات تشخيصية وعلاجية ترقى لأفضل المستويات نؤكد ان الصحة ليست خلوا من المرض فحسب، بل هي حال من العافية والكفاية في الجسم والعقل تتيح للإنسان قدرة على الإنتاجية والتمتع بنوعية حياة هانئة. ونأمل ان تؤمن عودة هذا المركز الى العمل مصدر اطمئنان وثقة للذين يقصدونه من أبناء حمانا والمتن الأعلى طلبا لتشخيص إصابة بمرض مبكر او للحصول على علاج متيسر في زمن الضائقة المالية الاقتصادية".

كما تحدث المشرف على كاريتاس وراعي ابرشية انطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم، منوها بـ"الجهود التي اجتمعت مع بعضها لإعطاء هذه النتيجة وهذا ما يجعلنا نفهم اننا تعبنا في لبان من النظام الأحادي. شخص يقرر عن جماعة". وقال: "الكنيسة تدعونا لنعيش بنظام اسمه السينودس، أي نجتمع على الطاولة المستديرة ونفكر سويا. لا يوجد اطلاقا مكان للمصلحة الشخصية والانانية وللجيوب الخاصة. فالكنيسة مع البابا فرنسيس تضع نظاما جديدا "السينودس" بمعنى العمل سويا ، لا يوجد زعيم، الجماعة تقرر سويا لخير الجماعة".

ولفت الى ان "الكنيسة من خلال "كاريتاس" مستمرة برسالتها وهي من خلال كاريتاس لا تسأل ابدا ما هي طائفتك ومن اين اتيت لأن يسوع لم يفرق بين انسان وآخر. واذا كان اليوم ثمة مسيحيون لا يسيرون بهذه الروح فهم ليسوا بمسيحيين. كاريتاس تعبر عن رسالة الكنيسة الرسمية المفتوحة أبوابها للجميع".

واشار الى ان "البابا طلب من الكردينال بارولين الذي يزور لبنان وأعلنها البطريرك السبت والأحد يومان للصلاة من اجل السلام في غزة وجنوب لبنان"، متمنيا على "كل الطوائف تخصيص هذين اليومين للصلاة والصوم وان نطلب من رب السلام ان يضع المحبة قلوبنا".

في سياق متصل، ألقى المطران جورج أبي يونس كلمة البطريرك الراعي، وذكر أن "البركة الرسولية تشمل أهالي حمانا والمنطقة الأعزاء. تفرحون اليوم بإعادة تأهيل وافتتاح مركز الدكتور جان غانم الصحي الذي تسلمت إدارته رابطة كاريتاس لبنان بعد إعادة ترميمه وتشغيله وتجهيزه بموجب إتفاقية تفاهم في شهر حزيران ۲۰۲۲. وكان ذلك بمساع حميدة لسيادة أخينا المطران جورج سعد أبي يونس راعي أبرشية شهداء لبنان في المكسيك، مع محافظ جبل لبنان السيد محمد مكاوي القائم بأعمال بلدية حمانا، والأب ميشال عبود رئيس كاريتاس لبنان".

أضاف، "نفرح معكم يا أهالي حمانا وجوارها، لهذا الإنجاز الطبي مع رابطة كاريتاس لبنان. وقد أتي في وقته، لأن المواطنين اللبنانين باتوا في حالة عوز إلى دواء واستشفاء وفحوصات طبية، ونحن نعتقد أن كاريتاس ستعمل جاهدة ومشكورة في هذا المركز الطبي لتلبية حاجات أبناء حمانا والمنطقة. ولا بد من استذكار تأسيس هذا المركز الطبي، والذين مؤلوه وتولوا إدارته. كان افتتاحه سنة ١٩٩٩ فأنشئ بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالتعاون مع وزارة الصحة وبلدية حمانا ومساعي النائب الدكتور جان غانم. وتم تشييده على أرض مساحتها ٣٧٥٠ مترا مربعا، مقدمة من بلدية حمانا ، وحجم البناء ۱۷۵۰ مترًا مؤلفا من ثلاثة طوابق. إستلم الدكتور جان غانم إدارة وتمويل المركز منذ ۱۹۹۹ حتى سنة وفاته ۲۰۰۲. فتكريما لجهوده المبذولة في إنماء المركز وتشغيله وتمويله وحسن إدارته، أصدرت بلدية حمانا القرار ٤٣، تاريخ ۲۰۱٥/٨/٦ بتسمية المركز باسم مركز الدكتور جان غانم الصحي. وفي سنة ۲۰۰۲ إستلمت إدارته وتشغيله مشكورة جمعية أوكسيليا حتى عام ٢٠١٩، إذ توقف بنتيجة الظروف الإقتصادية المتدهورة وكثرة المصاريف المتراكمة. فأقفل وأعيد إلى وزارة الصحة التي سلمته إلى بلدية حمانا سنة ٢٠٢١ لإعادة تشغيله".

واشار الى ان "في هذا اليوم الفارح السادس والعشرين من شهر حزيران، يسعدني أن أوفد إليكم سيادة أخينا المطران جورج سعد أبي يونس ليعرب لكم عن فرحي معكم لإعادة فتح مركز الدكتور جان غانم الصحي، سائلا الله أن يجعله على مستوى التطلعات في خدمة المرضى والمسنين والمحتاجين على يد كاريتاس - لبنان وحسن إدارتها وإمكان تمويله".