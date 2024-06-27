بوحبيب بحث مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي بالمبادرات الدبلوماسية لخفض التصعيد وتجنب حرب واسعة

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أجرى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب سلسلة لقاءات في عاصمة الاتحاد الأوروبي- بروكسل، وذلك لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الإتحاد، في سياق متابعة مساعي لبنان خفض التصعيد وتجنّب حرب واسعة في الجنوب تنذر بحرب إقليمية مفتوحة.
وقد دعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والامن في الاتحاد جوزيب بوريل، بوحبيب، إلى غذاء عمل حيث جرى التطرق إلى الوضع في لبنان والمنطقة، والنظر في امكانية قيام الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في تخفيف التصعيد والتوتر في جنوب لبنان.
واستتبع ذلك لقاء عقده بوحبيب في مقر الاتحاد الأوروبي مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدول الـ27 في اللجنة السياسية والامنية، حيث تم التداول بالأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، وسبل دعم لبنان والجيش اللبناني كما والمبادرات الدبلوماسية القائمة ضمن إطار الحلّ السياسي وخفض التصعيد.
وتحضيراً لاجتماعات الغد على مستوى القادة الأوروبيين، تداول بوحبيب مع المستشارة الدبلوماسية لرئيس الاتحاد الأوروبي ماغدالينا غرونو في المخرجات المرتقبة ومواقف الاتحاد الاوروبي، تجاه الوضع في كلّ من الشرق الأوسط وأوكرانيا.
واختتم بوحبيب زياراته بلقاء المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية غيرت يان كوبمان، قبيل زيارته المرتقبة الى لبنان مطلع الشهر المقبل للتباحث في قضايا التنمية والاقتصاد.
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