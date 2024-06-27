"النشرة": مواطن قتل زوجته ثم انتحر في بلدة يحمر بالبقاع الغربي

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن جريمة قتل مروعة في بلدة يحمر في البقاع الغربي، حيث أقدم المواطن (م.م.) على قتل زوجته (م.ع) ثم انتحر، بواسطة بندقية صيد، والمعلومات تشير إلى أن خلافات عائلية داخل البيت اوصلت الزوج إلى فعلته.
ويشار إلى أن العائلة مؤلفة من الزوج والزوجة وثلاثة أبناء وابنة وحيدة.
هذا وحضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي وبوشرت التحقيقات.
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