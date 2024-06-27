يعقوب: من أفشل إعلان بارولين وثيقة متضامنة مع الجنوب وغزة؟

أشار رئيس حركة "النّهج" النّائب الأسبق حسن يعقوب، إلى أنّ "برنامج أمين سرّ الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، كان إعلان وثيقة متضامنة مع الجنوب وغزة، بحضور كلّ القيادات الرّوحيّة اللّبنانيّة والقوى المسيحيّة السّياسيّة".
وتساءل في تصريح، "مَن أفشلَها؟ عدم حضور المجلس الشيعي الأعلى، أم عدم حضور رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع ورئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النّائب سامي الجميل، أم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعظته يوم الأحد؟"، لافتًا إلى أنّ "النّتيجة أنّها فشلت!".
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