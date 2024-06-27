الحاج حسن ناقش في لقاء في مرسيليا حاجات لبنان من استثمار مخزونات الأسماك البحرية

عقد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، في مدينة مرسيليا في فرنسا، اجتماعا تنسيقيا مع الهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر المتوسط، في اطار توحيد الجهود وتدعيم خطة وزارة الزراعة لتطوير قطاع الصيد البحري وتربية الاحياء المائية.
وناقش الوزير الحاج حسن حاجات لبنان من تطوير استثمار مخزونات الأسماك البحرية وضرورة تحديث تربية الأحياء المائية في المياه العذبة والبحرية وحاجة دعم المشاريع الداعمة لهذه الحاجات.
وقدم الوفد خلال الجلسة نبذة عن خطة الوزارة لتطوير القطاع للمرحلة المقبلة التي لاقت الترحيب والإيجابية من حيث واقعيتها وقابلية تطبيقها.
وأكد الحاج حسن أن "احتضان لبنان مكتب الوحدة الفنية دون الإقليمي لشرق المتوسط في بيروت التابع للهيئة، يعكس قناعة لبنان في ضرورة حسن استثمار الموارد السمكية بشكل مستدام وبالتوازي، ضرورة العمل على تحسين معيشة الصيادين ومربي الاسماك".
وشدد على "التزام لبنان احتضان هذا المكتب"، وأكد "متابعة تأمين دعمه وتدعيمه والحاجات اللازمة ليكون صلة وصل وتشبيك بين الجهات والمنظمات لما فيه مصلحة لبنان والمنطقة في قطاع الصيد وتربية الاسماك".
ولاقى الامين العام التنفيذي للGFCM بإيجابية كبيرة واستعداد الهيئة لدعم خطة وزارة الزراعة وقد قام السيد الوزير بدعوة الامين العام التنفيذي لاطلاق الخطة في بيروت في 12 تموز المقبل.
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