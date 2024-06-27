شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يعلن ترشيد استهلاك الكهرباء فى مقر النقابة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين عن ترشيد استهلاك الكهرباء في مقر النقابة، وذلك فى إطار المشاركة بالحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة، مطالبا الإعلاميين بضرورة أن يلعبوا دورا توعويا في حث المواطنين على الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية.

كما طالب طارق سعدة في تصريحات لـ"الخليج 365"، بضرورة استضافة الأساتذة المتخصصين في مجال الطاقة الكهربائية لتقديم الحلول والطرق العلمية السليمة التي من شأنها أن تعمل على ترشيد الكهرباء وتحافظ على سير الحياة اليومية للمواطنين في منازلهم ومنشآت عملهم.

وأكد طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن هذا دور كل مصري كلا في موقعه أن يتطلع بمسئوليته تجاه الدولة المصرية وأن يكون جزء من تقديم الحلول وأن يساهم في نشر الوعى، مشيرا الى أن قضية الوعى هي سر نجاح الدولة المصرية وترابطها في آخر عشر سنوات.



يذكر أن مؤسسة حياة كريمة، أعلنت عن إطلاق حملتها الوطنية الشاملة لـ ترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة تحت شعار" استهلاك أقل.. تأثير كبير".

تهدف الحملة التي تعد الأكبر من نوعها في مصر إلى رفع مستوى الوعى بأهمية ترشيد الطاقة وتأثيرها الإيجابى على البيئة والمجتمع، وتحفيز المواطنين والمؤسسات على تبنى سلوكيات وممارسات مستدامة.

