شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بذكرى 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

توجه حزب حماة الوطن، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال حزب حماة الوطن :"ونحن نحيي هذه المناسبة نتذكر بطولات القوات المسلحة بانحيازها لاختيار الشعب المصري الذي رفض اختطاف الوطن، لتنطلق بفضل إخلاص أبنائها نحو بناء الدولة الحديثة، بعدما نجحت وبجدارة في اقتلاع جذور الإرهاب الأسود".

وجدد حزب حماة الوطن، في ذكرى ثورة 30 يونيو العهد للرئيس السيسي، على الوقوف إلى جانب مصر، ودعم كافة جهود التنمية والمضي قدما بالبلاد نحو الجمهورية الجديدة، ولاستكمال مسيرة الإنجازات في كل شبر من أرض مصر