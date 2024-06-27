بدء الصمت الانتخابي قبيل الانتخابات الرئاسية الإيرانية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في إيران، عن انتهاء فترة الحملات الدعائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس، على أن تتوقف كافة النشاطات ذات الصلة.

ونقل المركز الاعلامي بوزارة الداخلية عن لجنة الانتخابات الوطنية أنه وفقا للمادة 66 من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية الرابعة عشرة في البلاد، ستنتهي فترة الحملات الدعائية للمرشحين، عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي صباح اليوم الخميس، وذلك استعدادا لخوض الاستحقاق الانتخابي المقرر يوم غد الجمعة 28 يونيو.





وأهابت اللجنة الانتخابية، بجميع المرشحين وأنصارهم، والأحزاب والتيارات السياسية وعامة المواطنين، بالتوقف عن كافة النشاطات الدعائية مع بدء فترة الصمت الانتخابي حيز التنفيذ.

هذا ويتنافس 4 مرشحين على الفوز بمنصب رئاسة الجمهورية، بعد أن أعلن كل من أمير حسين قاضي زاده هاشمي، وعلي رضا زاكاني انسحابهما من المنافسة، ليبقى في المنافسة:

مصطفى بور محمدي مسعود بزشكيان سعيد جليلي محمد باقر قاليباف





يذكر أنه في 30 مايو الماضي، فتحت إيران باب الترشح للراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية لخلافة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي لقي حتفه في حادث تحطم مروحية مع 7 آخرين بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان يوم 19 مايو.

صحف عبرية: عائلات القتلى والمخطوفين إسرائيليين فى غزة يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق حكومية

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، بأن عائلات القتلى والمخطوفين الإسرائيليين الذين تأثروا بأحداث 7 أكتوبر الماضي تطالب بتشكيل لجنة تحقيق حكومية للتحقيق في الأحداث والظروف التي أدت إلى فقدان أحبائهم. وأوضحت الصحيفة أن العائلات أعربت عن استيائها من الطريقة التي تعاملت بها السلطات مع تلك الأحداث، معتبرين أن هناك تقصيراً في الإجراءات الأمنية والاستجابة السريعة.





وفي بيان مشترك، دعت العائلات إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف يحدد المسؤوليات ويضمن عدم تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلا، وأكدوا أن هذا التحقيق يجب أن يتناول كافة الجوانب الأمنية والاستخباراتية والإدارية المتعلقة بالأحداث.





وقال أحد أفراد العائلات المتضررة: "نحن نريد إجابات واضحة حول ما حدث في ذلك اليوم. نريد معرفة كيف تم التخطيط والتعامل مع الوضع وكيف يمكننا منع تكرار مثل هذه المأساة". وأضاف: "تشكيل لجنة تحقيق حكومية هو خطوة ضرورية لتحقيق العدالة والشفافية".





وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن هذه الدعوة تأتي وسط تصاعد الضغوط الشعبية والسياسية على الحكومة الإسرائيلية لتقديم توضيحات حول الأحداث وإجراءاتها في ذلك الوقت. ومن المتوقع أن تثير هذه المطالب مزيداً من النقاشات داخل الأوساط السياسية والأمنية في البلاد.





وأكدت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية لم تصدر حتى الآن تعليقاً رسمياً بشأن هذه الدعوات، لكن مصادر مقربة من دوائر صنع القرار أشارت إلى إمكانية النظر في هذه المطالب بجدية نظراً لحساسيتها وأهميتها بالنسبة للرأي العام.